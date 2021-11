Tutti gli utenti che sceglieranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio Trony, avranno di certo la possibilità di godere di uno sconto incredibile, pari appunto al 100% del valore di listino di uno dei tantissimi prodotti disponibili nel catalogo.

Il meccanismo, intitolato Prendi 3 Paghi 2, già lo avevamo visto ed apprezzato in passato; in occasione del mese più importante, in termini di vendite e di commercio, l’azienda ha deciso di riproporlo, garantendo al consumatore un risparmio che va ben oltre quanto offerto dalle dirette concorrenti del mercato. La soluzione descritta nell’articolo è da ritenersi valida ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari.

Il Black Friday 2021 di Amazon è già online, scoprite le nuove offerte sul nostro canale Telegram ufficiale.

Trony: quanti sconti e che prezzi bassi nel volantino

Grazie a Trony gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di ricevere uno sconto del 100% sull’acquisto di un trittico di prodotti, infatti basterà aggiungere al carrello ben 3 elementi, godendo di una riduzione dei suddetti punti percentuali, applicata direttamente sul prezzo del meno caro fra tutti. Coloro che invece sceglieranno di comprarne in totale solamente due, godranno di uno sconto del 50% sul listino del meno costoso.

L’unico modo per entrare di diritto nel meccanismo, ad ogni modo, consiste nell’acquistare inizialmente uno tra i seguenti prodotti: televisore da almeno 499 euro, piccolo elettrodomestico con una spesa superiore ai 69 euro e grande elettrodomestico dal prezzo finale superiore ai 399 euro.

Nel momento in cui si avranno soddisfatto tutti i suddetti requisiti, allora si potrà godere della riduzione discussa.