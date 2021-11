La piattaforma di streaming musicale più usata sostanzialmente in tutto il pianeta è senza dubbio Spotify, l’app vanta un catalogo sostanzialmente strapieno di canzoni per tutti i gusti e continua ad aggiornarsi ad ogni uscita, essendo divenuto ormai un must per ogni autore che si rispetti.

A quanto pare a contribuire alla popolarità di Spotify d’ora in avanti ci sarà una feature in più, si tratta della possibilità di accedere ai testi delle canzoni che stiamo ascoltando, opzione disponibile già precedentemente in 28 paesi e che ora finalmente è stata estesa in tutto il mondo, una delle più richieste dagli utenti sostanzialmente da sempre.

Feature in app

Tale opzione è molto accessibile, interattiva e completa, grazie anche alla collaborazione di Musixmatch, nell’app per accedere a questa nuova possibilità sarà sufficiente fare un swipe down dalla barra di riproduzione con il titolo presente in basso nella schermata, così facendo si aprirà la scheda di riproduzione e scorrendo dal basso verso l’alto, apparirà il testo a schermo che scorre in tempo reale seguendo l’andamento della canzone.

La funzionalità è stata inserita anche sulla piattaforma desktop e tra l’altro è accessibile a tutti, sia a chi gode di un account premium sia a chi invece si limita ad un account free.

Si tratta della feature forse più attesa di sempre e che effettivamente era una grande mancanza per una piattaforma di calibro mondiale come Spotify, ora però il vuoto è stato colmato senza escludere nessuno e potrete divertirvi a cantare le vostre canzoni preferite.