Postepay e phishing, ancora una volta a rischio migliaia di utenti: svuotati i conti

La tecnica del phishing sembra essere ancora più che viva all’interno del mondo Internet.a subirne le conseguenze sono maggiormente gli utenti che si servono delle carte di credito, di debito o prepagate. La più colpita in assoluto, visto che è anche la più diffusa sul territorio nazionale, sarebbe la Postepay, che anche essendo protetta al massimo da Poste Italiane, nulla potrebbe contro questa tecnica infernale.

Un nuovo messaggio si sarebbe diffusa rapidamente proprio negli ultimi giorni, facendo credere agli utenti di aver ricevuto un blocco sul conto.

Postepay: ecco il messaggio che sta turbando gli utenti e che sta svuotando i conti

Anche questa volta gli utenti che hanno in tasca la celebre carta dovranno stare attenti al messaggio in mail. Questo sta fingendo di parlare di un blocco, quando poi l’obiettivo principale è quello di far cliccare i poveri utenti sul link in evidenza.

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!