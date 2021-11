OPPO Find X4 é uno degli smartphone più attesi per il prossimo 2022, su questo non sussistono dubbi. Le caratteristiche tecniche della prossima ammiraglia cinese saranno da vero top gamma, ma ce n’é una che suscita la curiosità e il cd. “hype” da parte dei fan: la tecnologia di ricarica super veloce da 125 W, svelata dal colosso a febbraio di quest’anno. Tuttavia, vi stiamo per dare una brutta notizia, almeno in parte: Find X4 potrebbe non adottare questa tecnologia.

Nella giornata di ieri, il famoso leaker Digital Chat Station ha pubblicato su Weibo alcune informazioni su OPPO Find X4, che vanno dalle caratteristiche tecniche alla tecnologia di ricarica rapida, la quale – pare – si fermerà a “soli” 80W. Il che certamente non é poco, considerando che la stragrande maggioranza di smartphone supportano quella a 60W.

OPPO Find X4: addio alla ricarica a 125W?

Come ad ogni leak, vi consigliamo di prendere il tutto con le pinze, poiché l’azienda potrebbe optare per l’implementazione di una diversa tecnologia in corso d’opera. Detto questo, non vi sono dubbi che la ricarica ad 80 W sarebbe comunque disponibile su tutti gli smartphone della serie Find, a meno che il colosso cinese, seguendo le ultime tendenze del mercato, non decida di implementarla sul solo flagship OPPO Find X4.

Venendo alle caratteristiche tecniche, il leaker ci svela che OPPO Find X4 Pro sarà dotato di un display da 6,7 ​​pollici con risoluzione di 3216 x 1440 e frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, proprio come Find X3 e Find X3 Pro. Non delude il comparto fotografico, che vede l’adozione di un sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel, coadiaiuvato da un teleobiettivo da 13 megapixel con zoom ottico 2x ed una macro da 3 megapixel.

Lato chipset, Find X4 quasi certamente monterà il processore Snapdragon 898, che Qualcomm dovrebbe rendere ufficiale entro la fine del 2021. La serie di smartphone top gamma X4 dovrebbe essere presentata nel mese di febbraio 2022, forse in occasione del Mobile Word Congress, evento nel quale potremo toccare con mano Galaxy S22 e Xiaomi 12.