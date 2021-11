Il Black Friday è da sempre sinonimo di grandissimi sconti e riduzioni fortissime sui migliori prodotti in circolazione, anche quest’anno MediaWorld lancia la sfida alle dirette concorrenti del mercato, proponendo una campagna promozionale che garantisce un risparmio incredibile su tantissime offerte.

La corrente soluzione, che ricordiamo sarà attiva per tutta la settimana, prevede difatti la possibilità di accedere alle riduzioni sia recandosi personalmente in negozio, che affidandosi agli acquisti tramite l’e-commerce aziendale. Coloro che opteranno per la seconda soluzione potrebbero essere costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, ma la situazione potrebbe variare in relazione al prodotto effettivamente selezionato.

MediaWorld: le offerte del Black Friday

Numerosi sono i prodotti in promozione direttamente da MediaWorld in occasione del Black Friday 2021, anche legati al mondo degli smartphone di ultima generazione. I modelli più interessanti partono ovviamente dalla fascia alta e vanno a toccare Xiaomi 11T Pro a 629 euro, iPhone 12 Mini in vendita a soli 649 euro, passando anche per Oppo Find X3 Neo a soli 529 euro.

Coloro che invece vorranno ridurre di molto la spesa finale, potranno pensare di puntare dritti su Oppo Find X3 Lite, Oppo A94, Galaxy A12, Wiko Y62 Plus, Xiaomi 11 Lite, Redmi Note 8 o anche Huawei Nova 8i. Per scoprire e conoscere da vicino l’intera campagna promozionale, non dovete fare altro che collegarvi il prima possibile a questo link, ricordando che gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque in Italia.