Il Black Friday si avvicina inesorabilmente, e di conseguenza anche Euronics ha deciso di adeguarsi al periodo, proponendo una campagna promozionale che la vede scontare i migliori prodotti in circolazione, garantendo al consumatore un risparmio degno di nota.

La spesa da Euronics è ridotta davvero ai minimi termini su tantissimi dispositivi, l’accesso alla soluzione descritta nell’articolo è da ritenersi possibile in ogni negozio sul territorio nazionale, ricordando comunque che potrebbero esistere delle piccole differenze di socio in socio. I prodotti sono tutti commercializzati con la solita garanzia della durata complessiva di 2 anni dalla data d’acquisto, e nel caso della telefonia mobile è prevista anche la variante no brand.

Aprite il canale Telegram di TecnoAndroid per ricevere gratis i codici sconto Amazon e scoprire in esclusiva le offerte del Black Friday 2021.

Euronics: arrivano nuovi sconti molto speciali

Gli sconti attivati da Euronics sono decisamente speciali, infatti promettono all’utente finale la possibilità di accedere a top di gamma, spendendo cifre veramente ridotte rispetto al listino originario. I due modelli da non perdere di vista sono Galaxy S21 (disponibile in entrambe le varianti da 128/256GB) a partire da 749 euro, e iPhone 12 Mini, il cui prezzo finale non supera i 649 euro.

Coloro che invece vorranno acquistare smartphone decisamente più economici, ecco allora che potranno mettere le mani su Oppo Find X3 Neo a 549 euro, scendendo verticalmente verso Oppo A74 a 139 euro, Oppo A94, Wiko Power U20, Motorola Moto E40, Galaxy A03s o similari. Tutti prodotti dall’ottima qualità generale, elencati nel dettaglio a questo link.