Gli sconti attivati da Coop e Ipercoop in occasione del Black Friday 2021, promettono al consumatore finale un risparmio che supera di gran lunga le più rosee aspettative, garantendo a tutti la possibilità di spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati.

La campagna promozionale risulta essere perlopiù attiva sul solo territorio nazionale, con qualche piccolo accenno al sito ufficiale; in altre parole, coloro che vorranno acquistare dovranno nella maggior parte dei casi recarsi personalmente in negozio, avendo comunque la possibilità di acquistare dal divano di casa, ricevendo in cambio la merce gratuitamente presso il domicilio (al superamento dei 19 euro di spesa).

Coop e Ipercoop: tutte le offerte sono incredibili

Con il volantino coop e ipercoop si possono acquistare smartphone a prezzi veramente ridottissimi, almeno in confronto a quanto il listino attuale propone, sebbene comunque la maggior parte degli stessi sia di fascia bassa, o non propriamente recente. Per quanto riguarda il mondo Apple segnaliamo la presenza di Apple iPhone 7 a 279 euro, iPhone 8 a soli 229 euro e Apple iPhone X a soli 429 euro.

Molto buone sono anche alcune offerte per i terminali con sistema operativo Android, infatti sarà possibile acquistare Galaxy A32 a 299 euro, Oppo Find X3 Lite a 499 euro, passando anche per Galaxy S20 FE a soli 499 euro o un ottimo Xiaomi Mi 11 Lite in vendita alla modica cifra di 329 euro. Questo e molto altro ancora vi attende da Coop e Ipercoop, se volete scoprire il volantino ricordatevi di aprire quanto prima questo link.