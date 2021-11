Le nuove offerte che Comet ha deciso di riassumere all’interno del corrente volantino Black Friday, portano gli utenti a raggiungere un livello di risparmio davvero inimmaginabile fino a poco tempo fa, con il quale sarà possibile pensare di spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati.

Tutti gli sconti che andremo effettivamente a raccontare, sono da considerarsi validi ovunque in Italia, in altre parole gli utenti vi potranno accedere indistintamente dalla provenienza, o dalla dislocazione territoriale, ricordando che sarà possibile godere degli stessi recandosi personalmente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo caso, coloro che supereranno i 49 euro di spesa, potranno godere della spedizione gratuita direttamente presso il proprio domicilio.

Comet: tutte le migliori offerte del Black Friday 2021

Spendere poco con Comet è davvero molto semplice, tutti gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani su incredibili smartphone della fascia intermedia, pagandoli comunque molto meno del previsto, o del listino originario. Le promozioni più interessanti sono difatti legate ad una spesa non superiore ai 400 euro, i modelli coinvolti toccano Oppo A94, Oppo A15, Redmi Note 9 Pro, Redmi 10, Oppo A74, TCL 20L, Vivo Y21, Oppo A54 e Oppo A74, senza dimenticarsi di Oppo Find X3 Lite.

Volendo invece acquistare uno smartphone più costoso e performante, non bisogna assolutamente dimenticarsi di Apple iPhone 12 Mini, oggi promosso ad un prezzo che si aggira attorno ai 669 euro. I dettagli della campagna promozionale sono interamente raccolti nelle pagine a questo link.