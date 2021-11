Il volantino Carrefour continua a sorprendere gli utenti sempre alla ricerca della perfetta occasione per risparmiare, proponendo al pubblico italiano una campagna promozionale ricchissima di prezzi bassi e di sconti fortemente applicati ai migliori prodotti in circolazione.

Coloro che vorranno effettivamente godere della suddetta soluzione, saranno però costretti a recarsi personalmente in negozio, in tal modo avranno la certezza di accedere alle medesime riduzioni, senza dover sottostare minimamente ad alcun tipo di limitazioni. Superando la soglia classica dei 199 euro, inoltre, è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, definita anche Tasso Zero, che comporta il pagamento tramite conto corrente bancario.

Carrefour: questi sono gli sconti più pazzi

Il volantino Carrefour ha lanciato la campagna promozionale Black Days, al suo interno si possono trovare sconti molto interessanti, con i quali gli utenti si ritrovano a poter acquistare uno smartphone pagandolo meno di 100 euro. Il modello in questione è lo Xiaomi Redmi 9AT, un terminale dal buon potenziale, ovviamente entro certi limiti tecnici.

Dopo aver acquistato lo smartphone, potrebbe essere il momento giusto per mettere le mani su uno smartwatch, sempre nella medesima campagna si trova la Xiaomi Mi Band 4C, in vendita ad un prezzo che non va oltre i 14,95 euro. Per maggiori informazioni in merito alle offerte del volantino Carrefour, ricordatevi comunque di aprire subito il link per il collegamento al sito ufficiale. Gli acquisti potranno necessariamente essere completati solo ed esclusivamente recandovi personalmente in negozio, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi dalla data d’acquisto.