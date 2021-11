Il volantino attivato da Bennet in occasione del Black Friday 2021, vuole essere a tutti gli effetti una delle migliori soluzioni a cui gli utenti possono decidere di affidarsi, nel momento in cui vogliono mettere le mani su prodotti economici, ma ugualmente dalla qualità elevata.

Per risparmiare al massimo con Bennet, è bene ricordare che gli acquisti devono essere sempre e soltanto completati nei negozi fisici, basterà recarsi presso il punto vendita più vicino alla propria residenza per avere la certezza di spendere poco, e sopratutto di non perdere nemmeno una riduzione. Le scorte, stando a quanto comunicato, non dovrebbero terminare effettivamente prima del previsto.

Bennet: tutte le offerte con gli sconti più inaspettati

Bennet lancia la sfida ai grandi del mercato della rivendita di elettronica, con una campagna promozionale veramente incredibile, dai prezzi molto vicini ai migliori listini del periodo. I clienti infatti possono pensare di acquistare uno smartphone Apple, come iPhone 13 o iPhone 12, pagandolo rispettivamente 899 o 749 euro.

Molto buone sono anche le riduzioni legate a modelli decisamente meno costosi, in particolar modo in vendita a meno di 249 euro, i quali sono rappresentati da Oppo A94, Galaxy A03s o anche Galaxy A22. Tutti gli acquisti prevedono la solita garanzia legale la quale ha una durata complessiva di 24 mesi dalla data sullo scontrino, ed una versione no brand che prevede aggiornamenti più tempestivi rilasciati direttamente dal produttore (e non da uno dei tanti operatori telefonici). Maggiori informazioni le trovate qui.