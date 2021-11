WindTre anticipa anche il Black Friday e mette a disposizione di tutti i suoi futuri abbonati una tariffa alternativa alla Giga 120 di Iliad. Il provider arancione ha deciso di proporre a listino una serie di iniziative low cost con ampie soglie di consumo. Tra queste, spicca per ordine di importanza, la promozione WindTre Star+.

WindTre, la nuova tariffa da 100 Giga a Novembre

La promozione WindTre Star+ è la tariffa che il gestore arancione assicura a tutta quella fascia di utenti che desidera soglie di consumo quasi illimitate con prezzi mensili ridotti al minimo.

Il pacchetto offerto da WindTre prevede consumi senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e 100 Giga per la connessione di rete. Ai clienti sarà chiesto un pagamento mensile pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Così come con le sue altre ricaricabili low cost, anche in questa circostanza WindTre ha previsto una serie di condizioni da rispettare ai fini dell’attivazione. In primo luogo gli abbonati dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM.

In contemporanea, tutti coloro che sono interessati a questa tariffa dovranno anche impegnarsi alla portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad resta un’operazione propedeutica per procedere con la sottoscrizione della ricaricabile WindTre Star+.

Allo stato attuale, la promozione non è disponibile all’attivazione online. Tutti i clienti interessati devono pertanto recarsi presso uno dei punti vendita ufficiali del provider in Italia.