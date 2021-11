WhatsApp offre molte funzionalità che potrebbero non essere immediatamente visibili a tutti i beta tester, sia su Android che su iOS. Molti non sanno quindi che la piattaforma ha aggiunto nuove funzionalità alla sua app, tra cui una nuova opzione di privacy personalizzata e la possibilità di mettere in pausa e riprendere le registrazioni dei messaggi vocali. Il popolare servizio di messaggistica ha anche apportato modifiche alla funzione “Elimina per tutti”. Ecco tutto quello di nuovo che bisogna sapere:

Account aziendali sconosciuti

WhatsApp ha lanciato una nuova funzionalità, chiamata “Account aziendali sconosciuti“. Come suggerisce il nome, ora si riuscira’ a capire se stiamo venendo contattati da un account aziendale sconosciuto. Questa non è una nuova funzionalità e WhatsApp ha appena cambiato la sua posizione per offrire agli utenti una migliore esperienza e comprensione di chi stanno chattando.

Quindi, quando ricevi un messaggio da un account aziendale sconosciuto, WhatsApp visualizzerà un messaggio di avviso nella parte inferiore della chat, dopodiché puoi aggiungere quel numero aziendale all’elenco dei contatti o bloccarlo. Questa funzione è attualmente disponibile per i beta tester Android, come indicato da WaBetaInfo.

WhatsApp ha anche aggiunto la possibilità di mettere in pausa e riprendere le registrazioni dei messaggi vocali mentre vengono registrate sull’app. Questa potrebbe essere una funzione utile in quanto ci sono momenti in cui non sei in grado di registrare un messaggio vocale in una volta sola. Dopo aver registrato un messaggio vocale, gli utenti vedranno ora un altro pulsante di registrazione, che è fondamentalmente un pulsante di ripristino per la registrazione del messaggio vocale. Secondo quanto riferito, la nuova funzionalità è visibile a coloro che utilizzano la versione beta 2.21.230.16 di iOS.

Un recente rapporto WaBetaInfo ha mostrato che WhatsApp sta pianificando di estendere il limite di tempo per la funzione “Elimina per tutti“. Suggerisce che la società ha aumentato il limite di tempo di questa funzione a un periodo indefinito. La nuova modifica non è attualmente visibile a tutti ed è stata trovata nella versione beta di Android v2.21.23.1 di WhatsApp. Attualmente, l’app offre un limite di tempo di un’ora per eliminare un messaggio.

Nuova opzione sulla privacy

WhatsApp ha aggiunto una nuova opzione per la privacy per i suoi utenti beta. Ora c’è una nuova opzione “I miei contatti eccetto”, che ti consente di selezionare quei contatti che non vuoi vedere la tua foto del profilo. Con questa funzione, il servizio offre agli utenti un maggiore controllo sulla propria privacy.

Uno dei rapporti di WaBetaInfo ha suggerito che la stessa opzione sarà offerta anche per le funzioni “Ultimo accesso” e “Informazioni sullo stato”. Attualmente, WhatsApp mostra solo due opzioni, una ti consente di nascondere le tue informazioni a tutti e l’altra ti consente di nasconderti dai contatti non salvati.

Foto WhatsApp HD

WhatsApp sta anche lavorando a una funzione chiamata Foto HD. Come suggerisce il nome, consentirà agli utenti di condividere foto di qualità. Attualmente, questa funzione è disponibile per i beta tester Android. L’app di messaggistica offre tre diverse opzioni, tra cui la migliore qualità, la modalità Risparmio dati e una modalità automatica. Questa funzione probabilmente aiuterà molti utenti poiché l’app di messaggistica viene utilizzata da molti utenti per scambiare foto e WhatsApp le comprime pesantemente.

Secondo un rapporto pubblicato da WaBetaInfo, la prima opzione “Migliore qualità” ti consentirà di inviare immagini di altissima qualità. Tuttavia, va notato che le foto verranno comunque compresse anche dopo aver utilizzato questa funzione e l’unica differenza è che la compressione sarà inferiore.