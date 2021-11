Very Mobile: è tempo di Black Friday, la nuova promo offre 260 Giga e minuti illimitati

Si chiama Giga X2 ed è la promo proposta appositamente per il Black Friday dall’operatore virtuale Very Mobile. Nello specifico l’offerta ha avuto inizio mercoledì 17 novembre 2021 e dà accesso al doppio del proprio traffico mobile per ben due mesi.

Very Mobile: Black Friday Giga X2, la promozione che raddoppia

In realtà la promo già esisteva, ma Very Mobile ha pensato bene di cambiarle nome in vista del Black Friday denominandola appunto “Black Friday Giga X2”. Come attivarla? Basta dirigersi nei negozi fisici della stessa azienda, oppure direttamente online attraverso il sito ufficiale. L’unico limite della promo è che varrà fino al 30 novembre.

Vi spieghiamo: ad oggi le offerte prevedono 30, 50, 100, 130 o 200 gigabyte di traffico dati, dunque per il Black Friday vengono raddoppiate arrivando a 60, 100, 200, 260 e 400 gigabyte. Per di più, fino al 30 novembre 2021 Very Mobile ha prorogato alcune promozioni già famose, come ad esempio Very Special, dal costo di 7.99 euro al mese con 130 gigabyte, che grazie alla promo di cui sopra diventeranno appunto 260.

Non manca poi l’offerta Very da 5.99 euro, la più bassa al momento per i clienti dell’azienda, che offre minuti illimitati verso tutti i numeri sia di rete fissa che mobile, quindi sms anch’essi illimitati e 50 gigabyte di traffico dati in 4G (che arrivano a 100 grazie alla promo Black Friday). La tariffa più alta è invece la Very 13.99 euro, che permette invece di ottenere ben 100 giga di traffico, nonché 200 con la promo per il venerdì nero. Ci teniamo a ricordare che per i nuovi clienti, la promozione verrà applicata a tutte le offerte sottoscritte con Very Mobile.