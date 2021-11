Truffa UniCredit: il messaggio che gira e ruba soldi dai conti facilmente

Bisogna valutare per bene tutto ciò che arriva tramite e-mail, dal momento che molte possono essere delle truffe.

Questa volta ad essere coinvolto è il noto gruppo Unicredit, banca famosissima in Italia che dovrà fronteggiare un nuovo tentativo di phishing. Si tratta di un inganno che sta cercando di colpire tutti gli utenti in Italia.

Unicredit subisce l’ondata delle truffe phishing: un nuovo messaggio avrebbe messo in pericolo gli utenti

In basso c’è la nuova truffa, quella che usa il nome di Unicredit in maniera chiaramente indebita. L’obiettivo è derubare gli utenti attraverso le loro credenziali, le quali verranno concesse in alcuni casi perché il povero malcapitato crederà al blocco in questione. Ovviamente bisogna stare molto attenti.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT