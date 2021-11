Chi ha detto che quest’anno per il Black Friday e il Cyber Monday bisogna aspettare rispettivamente fino al 26 e al 29 novembre. In questi giorni e ben oltre la fine di novembre sono già pronte e disponibili offerte incredibili. Un esempio? Anche il PlayStation Store ha anticipato il Black Friday. Infatti Sony sta scontando fantastici giochi, anche recentissimi, fino all’85% di sconto. Sono più di mille. Ecco un breve elenco!

PlayStation Store: Black Friday anticipato con sconti pazzeschi

Il negozio digitale di Sony è caldo di offerte a prezzi davvero incredibili. Giochi usciti da poco sono scontati fino all’85%. Si tratta di un’opportunità davvero golosa che sul PlayStation Store durerà fino al 2 dicembre. Quindi avete tutto il tempo per acquistare, giocare e poi acquistare di nuovo titoli che altrimenti costerebbero un capitale.

Purtroppo però alcune delle promozioni su PlayStation Store sono dedicate solo agli utenti con attivo un abbonamento a PlayStation Plus. Poco male, se lo avete siete fortunati altrimenti ci sono così tante altre occasioni. Per cui non vale la pena perdersi la testa per questo dettaglio.

Vi segnaliamo una promozione che troverete nel negozio digitale di Sony, la PlayStation Indies. Infatti, se altri titoli sono scontati dal 20% al 70%, quelli contenuti in questa categoria arrivano a essere in promozione fino all’85% e ce ne sono di davvero recenti. Ecco qui sotto una selezione dei più gettonati e acquistati proprio in questi giorni di sconti pazzi:

Aragami 2 – 29,99 euro

Chernobylite – 23,99 euro

Cuphead – 13,99 euro

Crysis Remastered Trilogy – 39,99 euro

Green Hell – 19,99 euro

Kerbal Space Program Enhanced Edition – 9,99 euro

Nickelodeon All-Star Brawl – 34,99 euro

Outer Wilds – 14,39 euro

Shovel Knight: Treasure Trove – 13,74 euro

The Long Dark – 8,99 euro

The Pathless – 20,99 euro

What Remains of Edith Finch – 5,99 euro

Wasteland 2: Director’s Cut – 4,49 euro

We Happy Few – 10,49 euro

Che dire, il PlayStation Store si è proprio trasformato nel “Paese dei Balocchi”! È impossibile non voler approfittare di questi imperdibili e fantastici sconti.