pfizer-e-moderna-quanto-guadagnano-al-secondo-grazie-ai-vaccini

People’s Vaccine Alliance, nota associazione che si batte per la diffusione del vaccino anti Covid-19 in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi più poveri, ha diffuso quanto guadagnano Pfizer e Moderna al secondo grazie ai vaccini. La cifra è davvero spaventosa. Questo dato per dimostrare che potrebbero tranquillamente destinare diverse dosi per chi non ha la possibilità di acquistare l’antidoto. Scopriamo insieme i risultati di questa ricerca e la denuncia di questa associazione.

“Mentre i CEO del settore farmaceutico si incontrano per ‘Big Pharma Davos’, riveliamo che Pfizer, BioNTech e Moderna stanno realizzando profitti combinati di $ 65.000 OGNI MINUTO. Meno dell’1% delle dosi di ciascuna azienda è andato ai paesi più poveri del mondo“. È questa la grave denuncia che People’s Vaccine Alliance ha scritto e postato sui social, tra cui Twitter, dimostrando i ricavi dei produttori di vaccini.

As pharma CEOs meet for 'Big Pharma Davos', we reveal Pfizer, BioNTech & Moderna are making combined profits of $65,000 EVERY MINUTE.

Less than 1% of each company's doses have gone to the world's poorest countries.https://t.co/A8PGRyvUyw#STATSummit #PeoplesVaccine pic.twitter.com/djwBSW7OgM

— The People's Vaccine (@peoplesvaccine) November 16, 2021