In casa Netflix è tempo di novità decisamente interessanti per tutti gli iscritti. Il colosso ha recentemente annunciato il suo ingresso nel settore dei videogiochi con il lancio di alcuni titoli già disponibili sui dispositivi Android e iOS. Presto, inoltre, potrebbe procedere con l’aggiunta di ulteriori titoli interessanti.

Negli ultimi giorni, poi, una nuova funzionalità è stata offerta agli utenti. Adesso la funzione “Riproduci qualcosa” diventa un comando vocale da rivolgere ad Alexa per avviare la riproduzione casuale. Gli iscritti dovranno soltanto pronunciare il comando vocale per poter avviare la riproduzione di uno dei numerosissimi contenuti presenti in catalogo.

“Alexa, riproduci qualcosa su Netflix”: arriva il nuovo comando vocale per la riproduzione casuale!

Tutti gli iscritti a Netflix possessori di una Fire TV o di uno smart speaker Echo a breve avranno a disposizione il nuovo comando vocale che permetterà di avviare la riproduzione casuale. Sarà sufficiente rivolgere al dispositivo il comando “Alexa, riproduci qualcosa su Netflix” per avviare la riproduzione di uno dei numerosissimi contenuti presenti in catalogo.

Il nuovo comando annunciato da entrambi i colossi esalta l’utilità della funzione “Riproduci qualcosa” già proposta da Netflix ai suoi iscritti che, grazie a tale opzione, possono porre rimedio alle ore trascorse a scorrere tra l’immenso catalogo offerto dalla piattaforma.

Netflix sceglierà i contenuti da proporre tramite riproduzione casuale in base alle preferenze di ogni utente. Saranno tenuti in considerazioni i gusti di ognuno in relazione a quelli che sono i film, le serie TV o i documentari già visti sulla piattaforma.