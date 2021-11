La Casa di Carta: spuntano i primi spoiler sul Volume 2, la season 5 non ci farà dormire

Il conto alla rovescia è iniziato: oramai manca qualche settimana per assistere finalmente al Volume 2 della stagione 5 de La Casa di Carta. Per l’esattezza, la serie tv sarà disponibile su Netflix dal 3 dicembre e ci regalerà dei momenti indimenticabili. Nel frattempo le anticipazioni iniziano già a farsi vedere: ecco le prime immagini.

La Casa di Carta: mega anticipazioni

Dopo il trailer pubblicato all’inizio del mese, da qualche ora ha iniziato a diffondersi il dietro le quinte degli attori protagonisti, i quali anticipano cosa aspettarsi dalla serie. Si parte dalla confessione de il Professore, nonché Alvarò Morte, che ha dichiarato: “Secondo me, questa stagione è carica di una tensione pazzesca”.

Subito dopo parla Bogotà (Hovik Keuchkerian), riassumendo gli ingredienti degli ultimi cinque episodi: intensità, emozione, amore… tutto insieme. Palermo (Rodrigo de la Serna), invece rassicura: “Siamo sicuri che i fan della serie non resteranno delusi. Sappiamo che piacerà molto. Sta arrivando qualcosa di molto potente”

Helsinki (Darko Peric) annuncia: “Farò altre cose, ma una cosa del genere succede solo una volta nella vita.” Manila (Belén Cuesta) invece dice: “standoci dentro capisco perché sia così potente e abbia tanto successo. Perché c’è una squadra enorme, è fatta bene ed è curata nei dettagli.

Anticipazioni: “Tokyo è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l’errore più grande della sua vita.”