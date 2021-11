La serie spagnola “La Casa De Papel” e’ stata un fenomeno internazionale che ha portato Netflix su un grande palcoscenico sia dal suo debutto sulla piattaforma nel 2017. Lo spettacolo è stato di grande aiuto, sopratutto dopo il flop in Spagna su Antenna 3.

La serie tv parla di un gruppo di ladri reclutati individualmente dall’enigmatico leader: Il Professore (Álvaro Morte). Il piano e’ quello di irrompere nella Zecca Reale di Spagna e rubare 984 milioni di euro con l’aiuto dei suoi compagni.

Ogni membro della missione ha un motivo per partecipare alla rapina e uno scopo nella squadra; Silene Oliveira (Úrsula Corberó) funge da narratrice della serie; è una ladra che non ha più niente da perdere dopo che il suo ragazzo è stato ucciso da una guardia di sicurezza durante la loro ultima rapina. Andrés de Fonollosa (Pedro Alonso) è il secondo in comando del Professore. Agustín Ramos (Paco Tous) è un minatore. Ágata Jiménez (Alba Flores) è una falsaria. Aníbal Cortés (Miguel Herrán) è l’hacker della squadra. Ricardo Ramos (Jaime Lorente) è Figlio di Mirko Dragic (Darko Perić). Ogni membro della squadra è soprannominato con il nome di una città diversa.

Data di uscita dell’ultima parte

Nonostante mesi di pianificazione, le cose non vanno lisce e la maggior parte del team si trova rinchiusa in banca. Le lealtà tra gli ostaggi del gruppo, i membri della squadra del Professore e persino la polizia cambiano rapidamente durante la serie.

Con la seconda metà della quinta stagione pronta per essere rilasciata, i fan del programma potrebbero chiedersi quando uscira’ di preciso. Ecco quando potrai guardare la seconda metà della stagione 5 de “La Casa de Papel”.

Lo spettacolo sara’ disponibile in streaming il 3 dicembre 2021 su Netflix.