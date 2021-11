Sembra quasi un titolo degno di un capitolo dedicato al famoso villain Joker, ed invece è la pura realtà e riguarda tutti gli utenti Android, si tratta del famoso quanto pericolo malware per smartphone Joker, un software malevolo in grado di recare danni importantissimi a chi ne cade vittima, ed ora è tornato all’attacco dopo un periodo di latenza decisamente prolungato.

Per chi non lo sapesse Joker è un malware tra i più letali, ciò è dovuto al fatto che esso una volta installato, inizia a palesare numerose azioni negative, infatti dopo essersi nascosto per bene onde evitare una facile disinstallazione, esso inizia a copiare tutti i dati contenuti in memoria per poi inviarli presso un server remoto, come se non bastasse, inizia attiva anche il log della tastiera, i microfoni e le fotocamere, compromettendo pesantemente la vostra privacy.

Per penetrare all’interno dei device sfrutta delle banali app chiamate dropper, riuscendo a circolare anche nel Play Store dal momento che grazie a piccoli cambiamenti nel codice, riesce ad evitare i controlli portati avanti da Google.

App infette da evitare come la peste

Dazzling Keyboard – 10 download

Classic Emoji Keyboard – 5000 download

Now QRcode Scan – 10000 download

Volume Booster Louder Sound Equalizer – 100 download

EmojiOne Keyboard – 50000 download

Battery Charging Animations Battery Wallpaper – 1000 download

Super Hero-Effect – 5000 download

Fate dunque molta attenzione a queste app e non installatele, anche perchè una volta caduti nel tranello, salvare il telefono non sarà poi così semplice, dal momento che dovrete seguire una procedura di reset completo del device, meglio evitare il disturbo.