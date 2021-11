Il team di sviluppatori di Instagram è in costante fermento e, tra le numerose funzionalità che vengono aggiunte, di tanto in tanto ce n’è anche qualcuna che viene rimossa e questo è il caso di Threads.

Il servizio in questione infatti, cesserà di funzionare entro la fine del 2021 e l’app mostrerà un apposito avviso agli utenti a partire dal 23 novembre. Per un servizio che scompare però, due andranno ad aggiungersi. Ecco i dettagli.

Instagram perde Threads ma due nuove funzioni verranno aggiunte

Threads, per chi non lo sapesse, è un’applicazione che ricorda Facebook Messenger, in quanto consente agli utenti di inviare e ricevere DM di Instagram con un’interfaccia di messaggistica dedicata al di fuori dell’app principale. Dietro la decisione di chiudere questa applicazione non vi è soltanto la sua scarsa popolarità ma anche il desiderio di Meta di unificare e consolidare i vari servizi di messaggistica offerti dal colosso dei social.

E sempre a proposito di questo social network, nelle scorse ore Adam Mosseri ha annunciato su Twitter l’introduzione di due nuove funzionalità: la prima è rappresentata dalla possibilità di cancellare una singola foto da un carosello di immagini e la seconda è invece rappresentata dalla possibilità di segnalare un bug o un problema semplicemente scuotendo lo smartphone.

La nuova funzione relativa alla cancellazione di una foto da un carosello è disponibile soltanto per gli utenti iOS mentre quella relativa alla segnalazione dei bug è stata implementata solo per gli utenti statunitensi ma probabilmente nelle prossime settimane sarà estesa anche ad altri Paesi. Basta avere un po’ di pazienza.