Iliad è ancora tutt’oggi il gestore più popolare nel campo della telefonia italiana. Il provider francese ha stupito tutti gli abbonati nelle precedenti settimane con il lancio della tariffa Giga 120. Questa promozione prevede un pacchetto illimitato per le telefonate e gli SMS cui si aggiungono 120 Giga per la navigazione di rete.

Iliad, il 5G a Novembre è gratis: occasione con questa tariffa

Il vantaggio di Giga 120 rispetto a tutte le altre iniziative della concorrenza è dato anche dal prezzo. Gli utenti che scelgono di sottoscrivere questa promozione pagheranno un costo di 9,99 euro ogni mese. I clienti, nel momento della sottoscrizione, saranno chiamati ad aggiungere solo ed esclusivamente una quota una tantum dal valore di 10 euro per le spese di attivazione della SIM.

Non ci sono soltanto le soglie di consumo ed i costi da ribasso a caratterizzare il successo della promozione Giga 120 di Iliad. Il gestore francese per tutti gli utenti che andranno ad attivare questa ricaricabile assicura anche un servizio molto gradito: la tecnologia 5G.

A differenza di altri operatore, Iliad ha deciso di assicurare il 5G a costo zero. La scelta dell’operatore francese si oppone in linea di principio a quella di TIM e Vodafone che invece prevedono quote e piani extra per la navigazione di rete 5G.

Già oggi il 5G di Iliad rappresenta una certezza in Italia. La copertura allo stato attuale è garantita in ben 20 città del nostro Paese. Le prospettive per il 2022 sono indirizzate verso una copertura totale per le reti internet di nuova generazione.