Harry Potter: è arrivato il momento di gioire, la famosa saga non è ancora finita!

Ma c’è un elemento fondamentale che manca all’elenco. Avete capito chi è? Stiamo parlando di J.K. Rowling, la scrittrice inglese da cui è nato il lungo racconto di Harry Potter. Nulla è certo, ma si pensa che la causa di tale assenza nel comunicato siano alcuni suoi post giudicati da alcuni transfobici, e pubblicati su Twitter dalla stessa.

Ovviamente l’ambientazione non è cambiata, quindi le scene si gireranno ad Hogwarts (Warner Bros). Il titolo ufficiale dello spettacolo sarà Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Non si sa altro in merito, se non che in Italia non vi è HBO Max. Ad ogni modo non dobbiamo perdere le speranze, perché probabilmente ci saranno accordi con servizi locali.