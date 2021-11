Un evento astronomico davvero notevole e particolare quello che è da poco avvenuto nella giornata di oggi 19 novembre 2021. Oggi si è infatti tenuta un’eclissi lunare diversa da tutte le altre, in quanto ha avuto la durata più lunga di tutta la storia.

Eclissi lunare, oggi quella con la durata più lunga della storia

L’eclissi lunare è un fenomeno astronomico davvero particolare e proprio oggi abbiamo potuto ammirarlo. Nello specifico, l’eclissi odierna è stata osservabile dalle prime ore del mattino, attorno alle ore 7 circa. Come già accennato la sua peculiarità riguarda la sua durata. Rispetto a tutte le altre, infatti, l’eclissi lunare della giornata di oggi 19 novembre 2021 ha avuto una durata molto estesa pari a quasi 3 ore.

Oltre a questo, però, la Luna è risultata leggermente più piccola rispetto a quanto sembri di solito, in quanto era posizionata nel punto più distante rispetto al nostro pianeta, cioè all’apogeo. È stata un’eclissi lunare che possiamo definire parziale, dato che la Luna è stata oscurata soltanto al 97%. La prossima eclissi completa, comunque, si terrà fra non moltissimo tempo, dato che è prevista per il prossimo 14 dicembre 2022. Questa eclissi quasi completa è arrivata circa sei mesi dopo la scorsa eclissi di Luna parziale, la quale era per l’appunto avvenuta il 26 maggio di quest’anno.

Questo importante fenomeno astronomico è stato visibile anche nel nostro paese, ma purtroppo non in tutte le regioni. Le regioni italiane da cui è stato infatti possibile ammirare l’eclissi lunare di oggi sono state Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.