Telegram ha recentemente superato i 500 milioni di download nel Google Play Store. E in questo post, mostreremo sei fantastiche funzionalità di Telegram che lo rendono migliore di WhatsApp.

WhatsApp è la più grande app di messaggistica istantanea al mondo. Ad oggi ha oltre cinque miliardi di download, il che significa che quasi i due terzi della popolazione mondiale sta utilizzando attivamente l’app in questo momento. Dato questo numero enorme, penseresti che la maggior parte delle aziende si arrenderebbe e lascerebbe che WhatsApp domini il mercato.

Sbagliato, sono disponibili molte alternative a WhatsApp e una delle migliori è Telegram, un’app di messaggistica istantanea che ha recentemente superato mezzo miliardo di download all’interno del Google Play Store.

Funzionalità di Telegram che WhatsApp non ha

Più numeri di telefono

Sai come WhatsApp ti consente di utilizzare un solo numero di telefono? Anche se molti telefoni supportano la doppia SIM? Telegram aggira questo problema consentendo ai suoi utenti di utilizzare più numeri di telefono, in modo da poter avere un account personale e aziendale all’interno dello stesso account Telegram.

Chat segrete

Se tieni alla tua privacy o non vuoi che le tue chat vengano archiviate e salvate su un server, Telegram è un’ottima opzione. All’interno di Telegram, puoi avere chat segrete che si autodistruggono dopo un certo periodo di tempo e non vengono archiviate sui server di Telegram. Ciò garantisce che tutte le chat sensibili rimangano completamente sicure e segrete.

Bot di Telegram

Come Slack, Telegram offre migliaia di bot che puoi usare per semplificarti la vita. Ha robot per il tempo, per scoprire quale musica sta suonando e praticamente tutto il resto nel mezzo. Tutto quello che devi fare è scaricare quelli che vuoi usare e metterli in funzione.

Condividi posizione in tempo reale: Telegram ti dà la possibilità di condividere la tua posizione con i tuoi contatti. Tutto quello che devi fare per condividere la tua posizione in Telegram è aprire l’impostazione degli allegati e selezionare condividi posizione. Questa è una grande caratteristica per i bambini e chiunque viva in una zona accidentata. Darà tranquillità ai tuoi contatti e, se accade il peggio, aiuterà le autorità a rintracciarti. È anche utile per trovare i tuoi amici nel parco.

Server proxy

Sei consapevole della tua sicurezza e privacy online? Se è così, adorerai il fatto che Telegram ti consente di configurare server proxy che nasconderanno la tua posizione proprio come una VPN. Per configurare un server proxy in Telegram, vai su Impostazioni, Archiviazione dati, Impostazioni proxy e poi inserisci i tuoi dati.

Telegram funziona in modo nativo su Windows, macOS e Linux. Indipendentemente dal PC/laptop che stai utilizzando, sarai in grado di scaricare Telegram per esso. Telegram ha un’applicazione nativa per macOS, Linux e Windows. E tutto si sincronizza anche con l’app del tuo telefono.

Per quanto riguarda la sicurezza di Telegram, la società afferma che la sua piattaforma è più sicura di WhatsApp, sia in termini di crittografia che dal punto di vista dei dati. Ecco la linea ufficiale via Telegram sulle misure di sicurezza che utilizza sulla sua piattaforma:

Tutti i messaggi di Telegram sono sempre crittografati in modo sicuro. I messaggi nelle chat segrete utilizzano la crittografia client-client, mentre le chat cloud utilizzano la crittografia client-server/server-client e sono archiviati crittografati nel cloud di Telegram (maggiori informazioni qui). Ciò consente ai tuoi messaggi cloud di essere sicuri e immediatamente accessibili da qualsiasi dispositivo, anche se perdi del tutto il dispositivo.