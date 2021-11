L’operatore virtuale Very Mobile, in occasione del Black Friday, da ieri 17 novembre 2021 ha deciso di proporre il raddoppio dei Giga con la Promo Giga X2. Il raddoppio dei Giga sarà valido per ben due mesi.

La promo Black Friday Giga X2 sarà attivabile nei negozi e online, sia dai nuovi che dai già clienti Very, fino al 30 Novembre 2021, salvo eventuali cambiamenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile raddoppia i Giga per due mesi

La promozione in questione è valida per i nuovi e già clienti dell’operatore e prevede il raddoppio dei propri Giga per ben due mesi, permettendo di arrivare addirittura a 400 Giga di traffico internet. Per quanto riguarda i nuovi clienti Very Mobile, la promo Black Friday Giga X2 sarà applicata in automatico a tutte le offerte Very Mobile attivate entro il prossimo 30 Novembre 2021.

I già clienti invece possono attivare gratuitamente il raddoppio dei Giga della propria offerta per 2 mensilità direttamente dall’app Very, nella sezione “Offerta” e poi su “Gestisci offerta”. Considerando che ogni cliente Very Mobile può avere attualmente a disposizione 30 Giga, 50 Giga, 100 Giga, 130 Giga o 200 Giga, tramite la nuova promozione per il Black Friday il traffico dati raddoppierà rispettivamente in 60 Giga, 100 Giga, 200 Giga, 260 Giga o 400 Giga.

L’operatore ha anche recentemente deciso di prorogare la propria offerta Very Special 7.99 fino al 22 novembre. Quest’ultima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico dati in 4G, che diventano 260 con la promo X2.