Unieuro sa come invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, in questi giorni l’azienda ha lanciato una campagna promozionale che la vede scontare tantissimi prodotti a prezzi sempre più bassi ed economici, riuscendo difatti a risparmiare molto più del previsto.

Il rapporto qualità/prezzo è favorevole su tantissimi modelli attualmente disponibili sul mercato, per approfittare delle riduzioni applicate, ricordiamo comunque che è necessario recarsi in un negozio sul territorio, oppure affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa. Questi prevede anche la consegna gratuita presso il domicilio, ma solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro: questi sconti fanno paura

Da Unieuro è stata attivata una campagna promozionale che punta fortissimo sulla fascia intermedia della telefonia mobile, promettendo al consumatore un risparmio che va ben oltre le aspettative. I modelli in vendita a meno di 549 euro vanno effettivamente a toccare Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Realme C21, Realme GT Master Edition, Oppo Find X3 Neo, Galaxy A12, Oppo A53s o anche Oppo A74.

Molto buona la proposta legata al Samsung Galaxy S21, in questo caso il top di gamma viene commercializzato da Unieuro ad una cifra che si aggira attorno ai 649 euro, un valore più che abbordabile in confronto all’originario prezzo di listino del prodotto stesso.

Il volantino Unieuro riserva altre riduzioni legate a categorie merceologiche differenti, ed ugualmente interessanti, per questo motivo consigliamo il collegamento diretto al sito ufficiale.