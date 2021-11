squid-game-2-tutto-riparte-dal-finale-della-prima-stagione

Squid Game, la serie TV Netflix fenomeno, ha ormai fatto invaghire della sua trama e dei suoi personaggi, quelli rimasti ancora vivi, milioni di fan. Questi sono in attesa di un seguito che possa dare risposta ad alcune domande lasciate aperte proprio da come si sono sviluppati i primi episodi. Comunque una cosa è certa, Squid Game 2 si farà e a confermarlo è stato proprio il suo creatore, Hwang Dong-hyuk. Da quanto dichiarato emerge che tutto ripartirà dal finale della prima stagione.

Squid Game 2: le dichiarazioni di Hwang Dong-hyuk non lasciano dubbi

Squid Game 2 è confermata e lo si evince dall’ultima dichiarazione del suo creatore, Hwang Dong-hyuk. Infatti, proprio in occasione di un importante evento celebrativo a Hollywood ha spigato:

“C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Sento come se non ci lasciaste scelta. Quindi vi dico che ci sarà una seconda stagione. È nella mia testa proprio ora. Attualmente è in fase di pianificazione. Penso però sia ancora troppo presto per dire quando e come accadrà. Vi prometto una cosa: Gi-hun tornerà e farà qualcosa per il mondo“.

Come si svilupperanno i nuovi episodi di Squid Game 2? Una bella domanda alla quale pochi riuscirebbero a dare risposta se non il suo creatore stesso, colui che ne realizzerà la trama. Su questo però Hwang Dong-hyuk non ha detto molto, anzi quasi nulla. Nondimeno, da una precedente dichiarazione possiamo evincere qualcosa. Ecco ciò che aveva detto un po’ di tempo fa la mente creativa di questa serie TV Netflix:

“È stato difficile fisicamente, mentalmente ed emotivamente. Continuavo ad avere nuove idee e a rivedere gli episodi mentre stavamo girando, perciò la mole di lavoro si è moltiplicata“.

Ciò conferma che di materiale extra ce n’è. Inoltre, dopo così tanta fatica, potrà mai ricominciare da capo riformulando ex novo la trama? Si può quindi facilmente presupporre che in nuovi episodi di Squid Game 2 partiranno proprio dal finale della prima stagione.