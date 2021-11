Instagram pensa ai video selfie per l’identificazione degli iscritti

Tempo di novità per gli utenti Instagram. Il colosso introduce nuove funzionalità che intensificano la sicurezza degli iscritti, richiede la registrazione di video selfie per l'identificazione e propone una pausa per combattere la dipendenza da social.