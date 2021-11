Le offerte del volantino Euronics sono assolutamente folli, gli utenti sono pronti a poter spendere sempre meno su ogni singolo acquisto effettuato, a patto che comunque decidano di recarsi personalmente presso il negozio più vicino alla propria residenza.

La “limitazione” riguarda proprio la disponibilità sul territorio, è bene ricordare infatti che ogni soluzione di Euronics potrebbe presentare piccole differenze di socio in socio; a grandi linee la campagna sarà uguale, ma alcune offerte potrebbero essere differenti. Indipendentemente da tutto, ricordiamo che i prodotti sono interamente commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, e che sopratutto è prevista la versione no brand nel caso si tratti di telefonia mobile.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram dedicato ad Amazon, potrete ricevere i codici sconto gratis e scoprire in anteprima le offerte del Black Friday 2021.

Euronics: tutte le offerte sono assurde

In occasione del Black Friday, Euronics ha giustamente pensato di ridurre di molto i prezzi di vendita dei prodotti più importanti, garantendo in cambio all’utente un risparmio che va ben oltre quanto effettivamente già visto ed apprezzato in passato. La corrente campagna promozionale punta fortissimo sulla coppia di top di gamma di casa Samsung, quali sono Galaxy S21 e S21+, proponendo ad un prezzo finale di soli 699 e 745 euro.

Molto buona è anche la proposta legata all’Oppo Find X3 Neo, considerato come una validissima alternativa alle ultime commercializzazioni di fascia alta, data la richiesta effettiva di 599 euro per l’acquisto sbrandizzato. Non mancano anche altre occasioni e prezzi sempre più bassi a cui appigliarsi per cercare di risparmiare, il consiglio è sempre lo stesso, aprite il prima possibile il sito ufficiale per scoprire i singoli prezzi bassi.