Un’eclissi lunare quasi totale che coincide con la luna piena questa settimana sarà una delle piu’ lunghe, forse per più di mezzo millennio.

L’eclissi lunare inizierà alle 07:18 del 19 novembre e durerà poco più di 6 ore. L’arrivo del sole poco dopo il suo inizio significa che gli spettatori perderanno il picco dell’eclissi, che inizia alle 9:02 e dura 3 ore e 28 minuti.

Il picco della luna piena, noto come la luna del castoro in quanto coincide tradizionalmente con le tribù dei nativi americani che mettono le loro trappole per castori, si verifica alle 8:57 di venerdì, ma apparirà pieno sia giovedì che venerdì sera.

Quelli del Nord e del Sud America, così come parti dell’Asia orientale, avranno la migliore vista dell’intera eclissi lunare.

Arriva meno di sei mesi dopo l’ultima eclissi lunare parziale, avvenuta il 26 maggio 2021. L’eclissi lunare di questa settimana non è quasi un’eclissi totale con il 97,4% del diametro della Luna coperto dall’ombra della Terra. Solo il bordo più a sud rimarrà intatto dall’ombra.

Perche’ vediamo la Luna rossa durante l’eclissi

La Luna apparirà effettivamente leggermente rossa durante l’eclissi lunare a causa di un processo noto come Rayleigh Scattering. “Lo stesso fenomeno che rende il nostro cielo blu e i nostri tramonti rossi fa diventare rossa la Luna durante un’eclissi lunare“, spiega la Nasa sul suo sito web.

“La luce viaggia in onde e i diversi colori hanno proprietà fisiche diverse. La luce blu ha una lunghezza d’onda più corta ed è dispersa più facilmente dalle particelle nell’atmosfera terrestre rispetto alla luce rossa, che ha una lunghezza d’onda più lunga“.

Continua l’agenzia spaziale statunitense: “La luce rossa, invece, viaggia più direttamente attraverso l’atmosfera. Quando il Sole è in alto, vediamo una luce blu in tutto il cielo. Ma quando il sole sta tramontando, la luce solare deve attraversare più atmosfera e viaggiare più lontano prima di raggiungere i nostri occhi.”

Durante un’eclissi lunare, la Luna diventa rossa perché l’unica luce solare che raggiunge la Luna passa attraverso l’atmosfera terrestre. Più polvere o nuvole nell’atmosfera terrestre durante l’eclissi, più rossa apparirà la Luna.