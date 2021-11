Questo articolo ti aiuterà a sapere se qualche malintenzionato spia le tue conversazione WhatsApp e a proteggere il tuo dispositivo.

Come si fa per sapere se il dispositivo e’ spiato da qualcuno

Le persone possono essere facilmente rintracciate su WhatsApp perché non ci sono impostazioni per la privacy o la sicurezza. L’utente non è tenuto a fornire una password, un nome utente o qualsiasi altra forma di informazione di autenticazione.

Per sapere se il tuo WhatsApp è monitorato da qualcuno devi prendere nota di diversi segnali telefonici, che di solito si verificano quando vieni tracciato o se sono installate app spia.

Di seguito sono riportati alcuni di questi segnali, che potrebbero aiutarti a indicare il monitoraggio o il monitoraggio.

Rumore o notifiche insoliti

Se il tuo telefono vibra senza alcun tipo di notifica o fa rumore senza motivo, molto probabilmente c’è un’app spia installata nel tuo dispositivo, il che significa che il tuo WhatsApp può essere monitorato da qualcuno.

Batteria in esaurimento

Se i tempi della batteria del tuo dispositivo si stanno esaurendo rapidamente senza alcun tipo di attività pesante o download, potrebbero esserci app spia in esecuzione in background. Queste app spia possono raccogliere i tuoi dati preziosi e utilizzarli per il loro scopo.

Ritardo nelle prestazioni

Se il tuo WhatsApp funziona più lentamente del solito senza un motivo specifico come la ricezione, significa che il tuo dispositivo è tracciato. Succede a causa dell’uso eccessivo della RAM che potrebbe essere causato da app spia scaricate da risorse sconosciute.

Anche se il tuo WhatsApp si blocca frequentemente senza motivo, indica che sei monitorato da qualcuno.

Temperatura alta

A causa delle app spia in background, il tuo dispositivo potrebbe surriscaldarsi più velocemente del solito. Queste app spia utilizzano eccessivamente la RAM che ha rallentato e riscaldato il tuo dispositivo.

Telefono hackerato

Rilevare eventuali hacker o spyware nel telefono non è un lavoro facile. Devi fare la manutenzione regolare del tuo telefono.

Invece di utilizzare altri metodi di lunghezza per controllare lo spyware nel telefono, puoi utilizzare Clevguard che funziona in modo efficiente ed efficace.

Usa ClevGuard Anti-spyware per scoprire l’hacker. Le funzioni principali di Clevguard anti-spyware sono rileva e protegge il tuo dispositivo da spyware e altri intrusi e mette in quarantena qualsiasi minaccia rilevata per la sicurezza.

Ha un’interfaccia molto pulita con tre semplici passaggi: Installa Aggiorna e Scansiona. Ci vogliono solo pochi minuti per installare Clevguard Anti-spyware sul tuo dispositivo.