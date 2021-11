I prezzi da Carrefour sono effettivamente ai minimi storici, tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani sui migliori prodotti attualmente in commercio, spendendo cifre sempre più basse ed economiche, almeno in confronto ai vari listini attivati nel periodo stesso.

La campagna promozionale non si allontana assolutamente da quanto avevamo già visto in passato, ciò sta a significare che tutte le compravendite dovranno necessariamente essere completate solo ed esclusivamente recandosi personalmente in negozio. I singoli prodotti sono ad ogni modo commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale prevede la possibilità di godere di una riparazione gratuita per ogni difetto di fabbrica.

Carrefour: questi sconti vi faranno impazzire

Carrefour riesce a spingere gli utenti ad acquistare un nuovo smartphone di fascia media, un prodotto che viene commercializzato ad un prezzo che non supera i 300 euro, con il quale comunque si avrà la certezza di godere di discrete prestazioni generali.

Il modello di cui consigliamo effettivamente l’acquisto è l’Oppo A94, un terminale attualmente disponibile a 279 euro, caratterizzato da una buonissima batteria (dall’autonomia superiore alla media), ed un incredibile display AMOLED dalle prestazioni incredibili. In alternativa sarà possibile risparmiare sull’acquisto di uno a scelta tra Oppo A53s o TCL 20Y, andando comunque a spendere meno di 200 euro. Per approfondire la conoscenza della campagna, ricordatevi del sito ufficiale sul quale trovare tutti gli sconti.