Apple ha rilasciato un aggiornamento software minore, iOS 15.1.1, per i modelli iPhone 12 e iPhone 13. L’aggiornamento è progettato per riparare un problema che ha causato l’interruzione delle telefonate su alcune unità iPhone 2020 e 2021. Pertanto, l’aggiornamento è disponibile solo per quei telefoni.

Se ti capita di possedere uno dei modelli di iPhone interessati, vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. Nel frattempo, la prossima versione di iOS ampiamente rilasciata che Apple sta attualmente testando è iOS 15.2 che include un interruttore per disattivare la modalità Macro. Quest’ultimo consente di scattare primi piani estremi utilizzando la fotocamera ultra grandangolare e passa automaticamente alla modalità Macro quando il soggetto è vicino all’obiettivo.

Apple sta testando anche iOS 15.2 con diverse funzioni

L’aggiornamento consentirà inoltre agli utenti di selezionare i propri contatti legacy. A quest’ultimo sarà consentito di eseguire il rooting tramite un iPhone dopo la morte del proprietario di quella particolare unità. I dati che questi contatti potranno visualizzare includono ‘foto, messaggi, note, file, contatti, eventi del calendario, app scaricate, backup del dispositivo e altro’.

L’aggiornamento di iOS 15.2 include una funzione di sicurezza della comunicazione per i bambini che offusca automaticamente le foto inviate ai bambini in Messaggi che contengono nudità. Tuttavia, il bambino avrà la possibilità di visualizzare l’immagine. Questa funzione non è disponibile su iPhone per impostazione predefinita poiché un genitore o tutore deve attivare un bambino per questa funzione tramite Family Sharing.

In iOS 15.2 e iPad 15.2, una funzione chiamata ‘Nascondi la mia email’ sarà in grado di creare un indirizzo email casuale che viene utilizzato nel campo ‘Da’ per nascondere il tuo vero indirizzo email. Mentre nascondi il tuo vero indirizzo email, il contenuto verrà comunque inoltrato alla casella di posta corretta.