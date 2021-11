Le ultime indiscrezioni sul web parlano dell’interesse per il colosso cinese Xiaomi nel produrre dei Mini Smartphone, oltre che alla dotazione di una fotocamera Leica per il nuovissimo Xiaomi Mi 12 ultra.

L’interesse dell’azienda nei confronti di questo fattore forma è stato espresso fin da quando sono emersi i primi rapporti sull’iPhone 12 mini, che ha portato tantissimi utenti che ricercavano una dimensione appropriata per lo smartphone, ad acquistarlo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi sta pensando a dei Mini Smartphone

A distanza di un anno dai primi rapporti su iPhone 12 Mini che hanno fatto interessare il colosso cinese, sono trapelate nuove voci che hanno iniziato a far pensare che, un paio dei prossimi dispositivi Xiaomi, rispettivamente con numero di modello L3 e L3A, potrebbero essere i tanto attesi mini smartphone. Secondo il codice MIUI, il duo sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 870 e si dice che il primo sia dotato di un display da 6,3 pollici.

Al momento sono queste le uniche informazioni possedute, motivo per il quale si è scettici sulla veridicità del sospetto. Per saperne di più dovremo attendere prove evidenti o nuove comunicazioni da parte della società nel prossimo futuro, visto che questi mini smartphone potrebbero rientrare nella famiglia dei prossimi top di gamma Xiaomi.

Intanto vi ricordo che il colosso sta lavorando al nuovo Xiaomi 12 Ultra, con un comparto fotografico all’avanguardia. Stiamo parlando di almeno 4 fotocamere, un sensore Samsung GN5 da 50 megapixel, un 48 megapixel con zoom 2x, un 48 megapixel con zoom 5x e un 48 megapixel con zoom 10x. Come vedete dall’immagine in galleria, ci sarà anche una modalità multi-cam per per l’app Fotocamera. Il sensore fotografico anteriore dovrebbe essere integrato invece sotto lo schermo.