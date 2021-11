WindTre non attende il Black Friday per lanciare le sue migliori proposte nel campo della telefonia mobile. Il provider arancione assicura a tutti gli utenti una serie di vantaggiose tariffe, in alternativa ad Iliad ed alle sue promozioni low cost. Un’occasione da non perdere è quella garantita dalla tariffa Go Unlimited Star+.

WindTre, nuova tariffa che anticipa il Black Friday

La WindTre Go Unlimited Star+ può essere considerata la tariffa migliore del momento. In queste settimane di Novembre, gli utenti potranno sottoscrivere una ricaricabile con soglie di consumo maggiori e con costi inferiori rispetto al pacchetto di Iliad.

Nella sua versione standard, la WindTre Go Unlimited Star+ assicura agli abbonati Giga senza limiti per la connessione di rete in 4G. Al tempo stesso, gli utenti avranno anche chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con SMS da inviare a chiunque. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà di 7,99 euro ogni mese.

I clienti di WindTre che andranno ad attivare questa tariffa con Giga illimitati avranno anche un’ulteriore garanzia. Il provider infatti assicura prezzo bloccato almeno durante i primi sei mesi di abbonamento: nel primo semestre di abbonamento quindi è scongiurato il rischio di rimodulazioni unilaterali.

I clienti di WindTre che sono interessati a questa promozione dovranno aggiungere soltanto una piccola quota extra dal valore di 10 euro per il rilascio della SIM. Al tempo stesso, i clienti dovranno impegnarsi alla portabilità del numero attuale da linee TIM, Vodafone ed Iliad. L’attesa per il passaggio di rete può essere lunga sino a 3 giorni lavorativi.