UniCredit, Intesa e Poste Italiane: nuova truffa svuota-conti, utenti truffati

Unicredit si ritrova ancora una volta al centro di un vero e proprio marasma, senza però centrare praticamente nulla.

La nota banca infatti è stata coinvolta in un nuovo tentativo di phishing, il quale starebbe mettendo in cattiva luce il suo nome ma soprattutto starebbe derubando gli utenti dei loro conti.

Unicredit subisce anche questa volta una truffa da parte dei soliti malviventi

Bisogna prestare massima attenzione alla propria casella e-mail. Qui potrebbe annidarsi una nuova truffa phishing, la quale porterebbe il nome di Unicredit ovviamente in maniera indebita. La nota banca avrebbe messo in guardia gli utenti dal tentativo di phishing, il quale porterebbe via soldi dei conti correnti.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT