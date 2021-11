Il volantino Trony prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato, riuscendo ancora una volta a convincere milioni di utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, nonché smartphone di ultima generazione, con prezzi sempre più bassi ed economici.

Coloro che vorranno avvicinarsi al corrente volantino, dovranno comunque pensare di recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, data l’impossibilità di godere delle medesime riduzioni affidandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda. In parallelo, ogni prodotto verrà comunque commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata nelle medesime location in cui è stato completato l’ordine.

Trony: continua a lanciare ottime offerte

Trony continua sull’ottima strada intrapresa nel corso delle precedenti puntate, e volantini, rilanciando uno dei meccanismi più amati e richiesti dalla popolazione italiana: il prendi 3 paghi 2. La possibilità è incredibile, a conti fatti gli utenti possono pensare di godere di uno sconto del 100% su ogni acquisto, a patto che seguano un iter non particolarmente rigido.

L’unico step obbligatorio consiste nell’acquisto di uno a scelta tra televisore, grande o piccolo elettrodomestico, i cui prezzi dovranno essere rispettivamente superiori a 499, 399 o 69 euro. Nel momento in cui si avrà aggiunto al carrello uno dei suddetti, sarà poi possibile scegliere di acquistare un altro modello, ricevendo in cambio uno sconto del 50% sul meno caro della coppia, oppure altri due per un totale di tre, godendo in questo caso di una riduzione pari al 100% del prezzo finale del meno costoso fra tutti.