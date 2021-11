Telegram è un’applicazione simile a WhatsApp, ma in alcuni aspetti sembra preferita da molti utenti, vediamo perche’.

In primis, la creazione dell’account viene eseguita inserendo il numero di cellulare proprio come WhatsApp. Ma la particolarità di questa applicazione e la varietà di funzionalità e servizi che introduce, sono nettamente superiori. Se stai utilizzando Telegram, scoprirai che WhatsApp non aggiunge rapidamente nulla di nuovo nei suoi aggiornamenti, ma piuttosto imita la funzionalità che sono già disponibili su Telegram.

Super Gruppo/Gruppo Pubblico

WhatsApp puo’ creare un gruppo con un massimo di 257 persone, mentre puoi creare tre tipi di gruppi in Telegram, Gruppo normale, Super gruppo privato e Super gruppo pubblico. Finora è possibile aggiungere fino a 2000 persone al super gruppo.

Penseresti che un amministratore avrebbe bisogno di molto per gestire così tante persone. Per risolvere questo problema, Telegram ha anche l’opzione del bot, se lo imposti come guardiano del gruppo. Se lo farai, questo controllerà il gruppo 24 ore su 24, sia che tu stia dormendo con il cellulare spento o in viaggio.

Adesivi/emoji

WhatsApp ha fornito adesivi dopo anni di servizi di telegramma. Sebbene non sia necessaria alcuna applicazione aggiuntiva per utilizzare gli adesivi su Telegram, l’uso degli adesivi su Telegram è molto più semplice e veloce rispetto all’utilizzo di WhatsApp.

Modifica il messaggio

Uno dei vantaggi di Telegram è che se dopo aver inviato un messaggio, se vedi un errore puoi correggere lo stesso nel primo messaggio. Mentre con Whatsapp sei costretto a cancellarlo.

Multi account

WhatsApp può utilizzare lo stesso account su un numero, ma non è possibile utilizzare due WhatsApp sullo stesso numero, mentre in Telegram è possibile utilizzare più di account su un numero, da qualsiasi dispositivo.

Canale o gruppo

In WhatsApp, vengono creati gruppi chiusi in cui solo gli amministratori hanno l’autorità per inviare messaggi, non i membri del gruppo. Un massimo di 257 persone possono entrare in un gruppo simile.

Mentre anche su Telegram solo gli amministratori possono inviare messaggi, ma in questo canale è possibile aggiungere persone illimitate. L’intera popolazione del mondo può inserirsi in un solo canale telegram.

Il nome utente

Una delle caratteristiche più importanti di Telegram: il nome utente, ad esempio, definito anche come utente t.me/nome utente. Con l’aiuto di questo nome utente, chiunque può contattare il nostro profilo. Non devi dare il tuo numero per forza, basta comunicare il nickname per essere contattati.

In secondo luogo, ci sono alcune persone a cui piace dare il proprio numero di cellulare solo ai propri amici e familiari, per questo il nome utente è una scelta perfetta.