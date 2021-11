Pochi giorni fa è arrivata la conferma che una delle serie TV Netflix più gettonata in questi mesi avrà il suo seguito. Quindi la storia proseguirà nonostante tutti i morti della prima stagione. Di quale serie si tratta? Squid Game 2 è confermata, ma di cosa parleranno i nuovi episodi? Probabilmente risponderanno a un dubbio atavico lasciato dalla prima stagione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Squid Game 2: il dubbio a cui dovranno darci risposta i nuovi episodi

Prima di capire quale sia questo dubbio a cui i nuovi episodi dovranno darci risposta per tenere in piedi la trama, dobbiamo fare un passo indietro e capire di cosa parla Squid Game. Facciamocelo spiegare dalla sinossi ufficiale di questo titolo:

“Centinaia di individui a corto di denaro accettano uno strano invito a competere in giochi per bambini. Li attende un premio invitante, ma la posta in gioco è mortale“.

In sostanza esiste un’organizzazione VIP che muove le fila sia dei rapimenti che dei giochi facendo così divertire facoltosi ricchi che passano il tempo a guardare questi poveri disperati cercare di vincere per portarsi a casa la pelle e un bel gruzzoletto. Ma a quale domanda dovrà rispondere Squid Game 2?

Molto semplicemente tutti si aspettano che i nuovi episodi di questa serie TV di successo approfondiranno proprio questo tema: l’organizzazione di cui conosciamo solo il Front Man. Squid Game 2 dovrà portarci al suo interno, ma soprattutto dovrà farci capire perché ancora nessuno l’ha scoperta e ogni anno, impunemente, rapiscono persone e ne liberano altre.

È abbastanza chiaro capire che tale organizzazione è molto potente. Dato che il Front Man era a conoscenza che Seong Gi-hun stava per prendere il volo, possiamo solo immaginare che ogni partecipante, una volta liberato, è sorvegliato a vita. Ecco, abbiamo bisogno di conferme. Sentiamo la necessità, con Squid Game 2, di conoscere meglio l’organizzazione e il loro modo di agire.