Seat Ibiza: grande ritorno per la compatta spagnola più amata di sempre

Grande ritorno per la compatta spagnola più amata di sempre. È pronto il restyling firmato 2021 per la nuova Seat Ibiza 5a serie. Scopriamo insieme tutte le novità dell'auto più venduta in Europa. Grandi novità ci attendono soprattutto all'interno dell'abitacolo che promette di lasciarvi a bocca aperta. Se non avevate in programma di cambiare auto, allora è meglio che non leggiate questo articolo altrimenti cambierete idea subito.