Possiamo finalmente svelarvi che, dalla collaborazione tra Samsung e Disney sono nate le nuove Marvel Edition e Star Wars Edition di Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Queste varianti andranno quindi ad affiancare il già iconico smartphone pieghevole degli accessori esclusivi a tema. Scopriamo insieme le varianti nel dettaglio.

Samsung e Disney insieme per delle nuove varianti del Galaxy Z Flip 3

L’annuncio, per la verità, risale allo scorso 11 novembre, ma in ogni caso si tratta di edizioni speciali vendute esclusivamente a Singapore sullo store Samsung su Shopee. Le personalizzazioni di cui abbiamo appena parlato non toccano le specifiche dello smartphone in sé, ma la confezione di vendita. Quest’ultima viene infatti arricchita da accessori a tema Marvel o Star Wars.

Per esempio il Samsung Galaxy Z Flip3 5G Marvel Edition comprende lo smartphone nel taglio dal 128 GB, una Galaxy Z Flip3 Silicone Cover with Strap, una Galaxy Z Flip3 Finger Strap – Marvel e un power bank di Shopee. Il valore complessivo è di 1552 dollari, ma sono previsti un cashback del 10% e dei voucher.

Invece la versione Samsung Galaxy Z Flip3 5G Star Wars Edition include lo smartphone nel taglio dal 128 GB, una Galaxy Z Flip3 Silicone Cover with Strap, una Galaxy Z Flip3 Lanyard Strap – Star Wars e un power bank di Shopee. Anche in questo caso il valore complessivo è di 1552 dollari, ma sono previsti un cashback del 10% e dei voucher.