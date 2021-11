Il 4 novembre 2021 l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale ha reso pubblico un brevetto depositato da OPPO lo scorso mese di marzo. Il documento fa riferimento a uno smartphone avvolgibile le che potrebbe rappresentare un degno rivale per Samsung e il suo Galaxy Z Flip 3.

OPPO potrebbe sfidare Samsung con uno smartphone con display avvolgibile!

Lo smartphone brevettato da OPPO può essere osservato grazie ad alcune immagini realizzate dal designer Technizo Concept in collaborazione con il portale LetsGoDigital.

A rendere particolare il dispositivo è senza alcun dubbio la struttura estetica, che rimanda a quanto proposto da Samsung con il suo pieghevole a conchiglia. Differenza sostanziale tra i due dispositivi è il meccanismo adottato per rendere estensibile il display. Mentre Samsung offre uno smartphone con chiusura a conchiglia, OPPO potrebbe dedicarsi alla realizzazione di un device il cui display sarebbe in grado di scorrere verso l’alto grazie all’impiego di meccanismi che fungono da binari e appositi rulli che permettono al pannello di scivolare.

Quando chiuso lo smartphone apparso in brevetto presenta delle dimensioni davvero ridotte che lo rendono maneggevole e pratico ma sarà sufficiente far scorrere il display verso l’alto per ottenere una vasta superficie d’utilizzo. La fotocamera frontale potrebbe essere inserita sotto il display ma il documento depositato da OPPO non presenta alcun riferimento se non alla possibile presenza di un sensore da 32 megapixel. La parte posteriore ospita invece un modulo fotografico a tre sensori, dei quali il principale sarà da 50 megapixel.

Le specifiche tecniche del dispositivo potrebbero variare, così come i dettagli estetici mostrati dalle immagini. OPPO non ha ancora confermato l’arrivo del dispositivo ma le probabilità che uno smartphone simile possa essere realmente realizzato non sono scarse.