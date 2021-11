Il produttore cinese Oppo ha da poco presentato in veste ufficiale uno smartphone che più o meno conosciamo già. Si tratta infatti della variante con supporto alla connettività 4G di Oppo A95, il quale era stato presentato ufficialmente nella sua variante 5G già qualche mese fa.

Oppo presenta ufficialmente la variante con connettività 4G di Oppo A95

Qualche mese fa era stato annunciato ufficialmente sul mercato uno smartphone a marchio Oppo appartenente alla fascia media del mercato. Nello specifico, si tratta di Oppo A95, ma nel corso delle ultime ore l’azienda ha svelato ufficialmente la sua versione con connettività 4G.

Dato il diverso supporto alla connettività, quello che cambia in primis tra i due dispositivi è ovviamente il processore. A bordo del nuovo device troviamo infatti il SoC Snapdragon 662 di casa Qualcomm, mentre la sua versione 5G monta il SoC MediaTek Dimensity 800U. In questo caso, troviamo tagli di memoria da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Per quanto riguarda l’aspetto estetico e le altre caratteristiche tecniche, non troviamo differenze di rilievo. Anche il nuovo Oppo A95 4G dispone infatti sul fronte di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.43 pollici in risoluzione FullHD+, ma il refresh rate si ferma ai 60Hz.

La parte posteriore dello smartphone può inoltre contare su tre fotocamere posteriore costituite da sensori fotografici rispettivamente da 48, 2 e 2 megapixel. Il sistema operativo installato a bordo è Android 11, mentre la batteria ha una capienza di 5000 mAh e dispone del supporto alla ricarica rapida da 33W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo A95 con supporto al 4G sarà distribuito nelle colorazioni Glowing Starry Black e Glowing Rainbow Silver ad un prezzo di circa 230 euro al cambio attuale.