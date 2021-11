Il regista indiano Abbas Mustan pubblicherà un film di Bollywood ispirato al thriller poliziesco spagnolo di Netflix “La Casa de Papel” nel 2022.

Il progetto, secondo quanto riferito intitolato Three Monkeys, vede l’attore Arjun Rampal interpretare il ruolo di un personaggio basato sulla serie, intitolato La Casa de Papel in spagnolo, con protagonista The Professor.

Una fonte vicina ai realizzatori ha affermato che il figlio del regista Mustafa insieme ad altre celebrità, che interpreteranno il ruolo di rapinatori, sono a bordo del progetto.

“Il personaggio di Arjun Rampal è sulla falsariga del professore de La Casa de Papel, mentre Mustafa insieme ad altri due attori interpreteranno i ladri“, ha affermato la fonte nel rapporto. “Tutti e tre i rapinatori, insieme al Professore, avranno un motivo nascostodettato da interessi personali“.

Quando finira’ la serie su Netflix

“Abbas Mustan è stato un maestro nell’adattare i thriller internazionali e, allo stesso modo, ha apportato il proprio sapore alla narrativa di Three Monkeys“, ha aggiunto la fonte.

È stato riferito che le riprese si terranno in diverse località e l’uscita è prevista per il prossimo anno nella seconda metà del 2022. La Casa de Papel è uno dei web show più visti al mondo e ha portato le carriere delle sue star a nuove vette.

La parte 5 del volume 2 di La Casa de Papel segnerà la fine dello spettacolo su Netflix e sarà disponibile per lo streaming dal 3 dicembre.