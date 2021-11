Le truffe sono da sempre una minaccia tutt’altro che secondaria per gli italiani che hanno un piano attivo in uno dei principali istituti di credito. Un enorme rischio per i correntisti è rappresentato dai tentativi di phishing. Le minacce negli ultimi tempi si concentrano perlopiù per i correntisti con un contratto attivo presso Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, gli hacker all’attacco dei risparmi dei clienti

Sono molti gli utenti Intesa Sanpaolo che stanno ricevendo in questi giorni mail e messaggi fasulli. In alcune occasioni queste comunicazioni arrivano anche attraverso i canali di WhatsApp.

I malintenzionati hanno messo a punto un sistema che oramai può essere definito collaudato. I messaggi fasulli relativi ai profili Intesa Sanpaolo anticipano alle vittime una serie di sventurate circostanze come la fatturazione di spese non effettuate su carta di credito o la chiusura unilaterale del conto corrente. L’obiettivo ultimo dei cybercriminali è quello di spingere i lettori a cliccare su un link in allegato ai messaggi finti.

Gli utenti che cliccano senza indugi sui link in allegato a questi messaggi possono mettere a rischio le loro informazioni riservate. Attraverso la condivisione automatica dei dati riservati, i malintenzionati potrebbero avere gioco facile nell’attivare servizi a pagamento sui piani tariffari di TIM, Vodafone e WindTre.

Evenienza ancora peggiore è quella relativa ai risparmi. Sempre attraverso questo genere di messaggi, in numerose circostanze i cybercriminali riescono ad accedere ai dati home banking delle vittime. Da qui, il pericolo dei fondi sottratti dal conto corrente nel giro di pochi istanti.