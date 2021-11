Il mese di Novembre è da sempre uno dei periodi più favorevoli per gli utenti della telefonia mobile. Le promozioni vantaggiose di Iliad arrivano ancora prima del Black Friday. Anche in questi giorni, gli utenti del provider francese potranno sottoscrivere la promozione Giga 120. Questa promozione prevede un costo di rinnovo pari a 9,99 euro e garantisce consumi illimitati per chiamate e SMS più 120 Giga per internet.

Iliad, i tre servizi a costo zero nelle tariffe di Novembre

La Giga 120 è una tariffa vantaggiosa non soltanto per quanto concerne le soglie di consumo. Questa promozione, infatti, mette a disposizione degli abbonati anche una serie di servizi a costo zero.

Uno dei primi vantaggi per la Giga 120 di Iliad è quello delle chiamate senza limiti verso l’estero. I clienti dell’operatore francese avranno modo di comunicare con amici e parenti al di fuori dei confini nazionali, senza alcun genere di spesa aggiuntiva. La lista delle nazioni propedeutiche alle chiamate verso l’estero prevede oltre sessanta Stati in giro per il mondo.

Ulteriore occasione per gli abbonati di Iliad è quella rappresentata dalla segreteria telefonica. Nel corso di questi mesi il provider francese ha scelto di confermare la sua linea commerciale alternativa ad TIM, Vodafone e WindTre. L’ascolto dei messaggi in segreteria, a tal proposito, non prevede alcun costo extra rispetto alla promozione di riferimento.

Ultimo vantaggio per la Giga 120 è quello del 5G. Anche la connessione internet di ultima generazione con Iliad non prevede alcuna spesa aggiuntiva rispetto al costo di rinnovo della tariffa principale.