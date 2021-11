Nonostante l’enorme successo che lo ha visto nella Top 10 di molti stati, Arcane non è nemmeno nella lista dei preferiti in America in questo momento. Nella top 10 ci sono film, e nella lista TV e’ decimo, dietro a spettacoli come You, Squid Game, Maid e Big Mouth.

Lle classifiche globali di Netflix mostrano che Arcane sta andando molto meglio in quasi tutte le altre parti del mondo. Gli Stati Uniti sono l’unico posto dove Big Mouth è il numero 1, ma Arcane al momento lo show televisivo numero 1 in 52 paesi diversi.

Non c’è un vero schema per il successo di Arcane, poiché i paesi in Europa, Africa, Asia, Medio Oriente e Sud America lo stanno portando in cima alle classifiche.

Un insuccesso che non si spiega

Arcane esce con un modello insolito per Netflix, in cui tre nuovi episodi escono per tre settimane di fila ogni sabato. Ciò potrebbe creare più desiderio tra i fan che lo guardano, anche se potrebbe creare l’effetto opposto aspettare quei tre episodi ogni settimana.

Tra l’altro League of Legends è sicuramente molto popolare negli Stati Uniti, è una delle regioni più grandi per il gioco e lo spettacolo e’ orientato per tutte le fasce d’eta’, non solo per i giocatori di League, e ci riesce grazie alla sua grand narrazione e animazioni.

Sembra molto probabile che Riot Games e Netflix continueranno la loro partnership grazie al successo globale di Arcane, indipendentemente da ciò che fara’ negli Stati Uniti. Non siamo sicuri se avremo la stagione 2 di Arcane con questi stessi personaggi, o se una nuova stagione potrebbe passare a un altro set di eroi all’interno dell’universo di LoL, poiché ci sono oltre 150 eroi tra cui scegliere e la storia attuale si concentra solo su una mezza dozzina.