WhatsApp: l'aggiornamento che permette di passare le chat da iOS ad Android 12

Diverse problematiche sono sorte per molti utenti nel momento in cui è stato necessario un cambio di smartphone. Il tutto in relazione a WhatsApp e al trasporto di tutti i dati inerenti ad esso.

L’applicazione, pur essendo dotata di molteplici funzioni, ha dimostrato sempre diverse limitazioni per quanto riguarda il trasporto delle chat. Il problema non si pone per quanto riguarda il trasferimento tra iOS e iOS o tra Android e Android. Per quanto riguarda invece il trasferimento delle chat da un sistema operativo ad un altro diverso, ci sono stati tantissimi problemi. Ora però WhatsApp avrebbe ovviato ad uno di questi permettendo agli utenti iOS di trasferire le loro chat direttamente su Android 12 e su Pixel.

“A partire da oggi puoi trasferire in sicurezza la cronologia e i ricordi della chat dal tuo account WhatsApp su iPhone ad Android. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di WhatsAppp per creare un nuovo set di funzionalità, tutte progettate per semplificare il passaggio da iPhone ad Android e portare con te la cronologia di WhatsApp.”

WhatsApp: finalmente è possibile trasferire le conversazioni tra iOS e Android o Pixel in tutta sicurezza

Sarà tutto possibile collegando un cavo da un lato Type-C e dall’altro Lightning. Bisognerà infine scannerizzare il codice QR.

“Il nostro team ha lavorato a stretto contatto con WhatsApp per garantire che i tuoi dati restino protetti durante il processo di trasferimento, in modo che nessun altro possa mai accedere alle tue informazioni e ai tuoi file WhatsApp. La cronologia di WhatsApp verrà semplicemente copiata dal tuo iPhone al tuo nuovo smartphone Android e ci assicureremo in automatico che tu non riceva nuovi messaggi sul vecchio dispositivo mentre è in corso il trasferimento.”