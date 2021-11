Vodafone: nuova promo, con soli 7 euro al mese avrete accesso a 50GB!

Vodafone sembra essere piuttosto determinata. Dopo aver rilanciato la vecchia promo Winback, la compagnia prosegue sulla stessa strada, cercando di invogliare alcuni suoi ex clienti che ora utilizzano altri operatori. Di quale offerta si parla? È la Special 50 disponibile a 7 euro al mese. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Vodafone: i dettagli della promo Winback

La promozione mette in piano 50 Giga di internet in 4.5G sulla Giga Network di Vodafone, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili italiani, SMS senza limiti e verso qualsiasi carrier. Ovviamente però tale promo è limitata solo a coloro che hanno ricevuto il messaggio per il cambio operatore. L’SMS in questione è:

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Prova la qualità di Vodafone, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo con Vodafone Open! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 18/11″.

Come possiamo leggere, i costi iniziali sono completamente azzerati. Per giunta, l’attivazione (se fatta online) è gratuita.

L’offerta Winback Vodafone offre anche la possibilità di test gratuito grazie a Vodafone Open. Dunque, se si è insoddisfatti dell’acquisto, si potrà tranquillamente ottenere il rimborso del mese usufruito!